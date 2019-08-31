Кирьос поскандалил с судьёй из-за надписи на воротнике

Австралиец Ник Кирьос рассказал о причине спора с арбитром перед началом матча второго круга US Open с французом Антуаном Хоном (6:4, 6:2, 6:4).
Кирьос вышел на корт в рубашке с поднятым воротником, на котором читалась надпись Just Do You. Арбитр счёл это нарушением дресс-кода и не разрешил австралийцу играть в такой одежде. Ник сначала требовал показать соответствующий пункт правил, затем просто сложил воротник, скрыв надпись, и начал игру.
«Думаю, что они, наверное, прочитали неправильно. Подумали, что там написан слоган Just Do It, хотя на самом деле — Just Do You. Это не было связано с маркетингом, просто дизайн. Думаю, это просто путаница. Теперь всё выяснилось, и я могу и дальше носить рубашку с таким воротником», — приводит слова Кирьоса The Sydney Morning Herald.
Фото доступно в «Твиттере» журналиста Тумайни Карайола.
За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США Кирьос сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. Матч состоится в ночь на 1 сентября мск.
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