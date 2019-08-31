Барти: у нас с Федерером лучшие резаные бэкхенды? У него — да, но не у меня

Австралийская теннисистка Эшли Барти ответила на вопросы журналистов после победы над Марией Саккари из Греции со счётом 7:5, 6:3 в третьем круге US Open. За выход в четвертьфинал она поборется с представительницей Китая Ван Цян.

«У нас с Федерером лучшие резаные бэкхенды в туре? У него – да. Но не у меня. Мало кто использует такой удар в женском теннисе. Мне его поставили лет в 7-8. Не сразу всё получалось. Сначала он не был похож на резаный бэкхенд. Но я доверяла его советам. Очень люблю этот удар, ведь могу отправить мяч, куда мне хочется.

После Уимблдона хотела отдохнуть две недели? Где-то 17 дней прошло, как я снова взяла ракетку в руки. Когда беру паузу в теннисе, это действительно перерыв", — цитирует Барти пресс-служба US Open.