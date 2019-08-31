Тарпищев: свист с трибун придавал Медведеву тонус в тяжёлые моменты игры

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 в матче третьего круга US Open. По его мнению, негативная реакция публики придала тонус Медведеву и помогла обыграть соперника.

«Надо признаться, что соперник попался крайне неудобный для стиля Медведева: левша, рвёт игру, здорово укорачивает. Плюс, Даня явно на фоне усталости, после последних турниров в США.

В итоге Медведев сумел победить в очень непростом матче, и эта победа с большим знаком плюс для Дани. Но и трибуны, несомненно, придавали тонус Медведеву в тяжёлые моменты игры. Хотя, лучше бы такие неэтичные эпизоды на таких крупных турнирах не происходили", — цитирует Тарпищева ТАСС.

За право выйти в четвертьфинал первая ракетка России сразится с немцем Домиником Кёпфером.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович.

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