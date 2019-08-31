Вавринка — о прозвищах для Федерера: это не для печати

Швейцарскому теннисисту Стэну Вавринке задали вопрос относительно прозвищ для соотечественника Роджера Федерера. 34-летний уроженец Лозанны предпочёл уйти от прямого ответа.

Ранее Вавринка пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата США, где встретится с первой ракеткой мира — Новаком Джоковичем. Стэн по личным встречам уступает сербу — 5-19.

«Да, это правда, что моё прозвище Stanimal придумал Роджер. Как мы его называем? Это не для печати. Вообще, у нас немало разных прозвищ. Мы ведь играем вместе кучу лет в туре. За эти годы и появились прозвища. Назвать несколько? Нет-нет!» — приводит слова Вавринки пресс-служба US Open.

Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований является Джокович.