Элина Свитолина назвала сильные стороны Мэдисон Кис
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга Открытого чемпионата США, где ей предстоит сыграть с американкой Мэдисон Кис.
«Следующий матч с Кис будет очередным испытанием. Каждая игра с ней проходит в тяжёлой борьбе. Необходимо хорошо подготовиться. Важно просто сконцентрироваться на том, что нужно делать на корте. Всем известно, какие у Мэдисон мощные удары. Мне надо быть готовой к такой игре. Постараюсь получить удовольствие от игры.
У меня всё хорошо. Наслаждаюсь атмосферой, сейчас испытываю чуть меньше давления. В целом чувствую себя свежее, меньше нервничаю, поэтому более расслаблена. Возможно, это помогает мне побеждать", — цитирует Свитолину пресс-служба US Open.
Свитолина обыграла Ястремскую в третьем раунде US Open
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