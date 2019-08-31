Элина Свитолина назвала сильные стороны Мэдисон Кис

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга Открытого чемпионата США, где ей предстоит сыграть с американкой Мэдисон Кис.

«Следующий матч с Кис будет очередным испытанием. Каждая игра с ней проходит в тяжёлой борьбе. Необходимо хорошо подготовиться. Важно просто сконцентрироваться на том, что нужно делать на корте. Всем известно, какие у Мэдисон мощные удары. Мне надо быть готовой к такой игре. Постараюсь получить удовольствие от игры.

У меня всё хорошо. Наслаждаюсь атмосферой, сейчас испытываю чуть меньше давления. В целом чувствую себя свежее, меньше нервничаю, поэтому более расслаблена. Возможно, это помогает мне побеждать", — цитирует Свитолину пресс-служба US Open.