Контавейт снялась с US Open, Бенчич без борьбы прошла в четвёртый круг

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт отказалась продолжить борьбу на Открытом чемпионате США. Причиной такого решения стало вирусное заболевание, сообщает пресс-служба турнира.

Таким образом, швейцарка Белинда Бенчич без борьбы вышла в четвёртый раунд соревнований. Она встретится либо с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, либо с 15-летней американкой Кори Гауфф.

На текущий момент Контавейт занимает 21-е место в рейтинге WTA. Бенчич находится на 12-й строчке.

Осака является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она взяла верх над хозяйкой кортов Сереной Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

В этом сезоне соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября. Победители US Open как у мужчин, так и у женщин заработают по $ 3,85 млн.