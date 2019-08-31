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Надаль уверенно преодолел третий круг Открытого чемпионата США

Надаль уверенно преодолел третий круг Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвёртый раунд US Open. Он в трёх сетах взял верх над представителем Южной Кореи Чхун Хёном со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

Вторая ракетка мира выполнил 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. В активе Чхун Хёна 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

Следующим соперником Надаля станет либо американец Джон Иснер, посеянный под 14-м номером, либо хорват Марин Чилич (22).

Первая ракетка мира серб Новак Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 21:19 МСК
Чхун Хён
170
Южная Корея
Чхун Хён
Ч. Хён
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
           
3 		4 2    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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