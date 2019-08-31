Надаль уверенно преодолел третий круг Открытого чемпионата США
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвёртый раунд US Open. Он в трёх сетах взял верх над представителем Южной Кореи Чхун Хёном со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.
Вторая ракетка мира выполнил 4 эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. В активе Чхун Хёна 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.
Следующим соперником Надаля станет либо американец Джон Иснер, посеянный под 14-м номером, либо хорват Марин Чилич (22).
Первая ракетка мира серб Новак Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
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