Кис: на US Open 2017 я сыграла со Свитолиной один из лучших матчей в карьере
Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала предстоящую встречу с украинкой Элиной Свитолиной в матче четвёртого круга US Open.
«Следующее противостояние со Свитолиной будет очень трудным. Постараюсь сыграть лучше, чем она. Надо проанализировать наш матч на Australian Open и посмотреть, в каких компонентах я превзошла Элину.
Два года назад мы уже играли в Нью-Йорке. Там я провела один из лучших поединков в карьере. Надеюсь, предстоящая встреча будет не хуже", — приводит слова Кис пресс-служба US Open.
Первая ракетка мира японка Наоми Осака является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она взяла верх над хозяйкой кортов Сереной Уильямс со счётом 6:2, 6:4.
Элина Свитолина назвала сильные стороны Мэдисон Кис
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