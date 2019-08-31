Кис: на US Open 2017 я сыграла со Свитолиной один из лучших матчей в карьере

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала предстоящую встречу с украинкой Элиной Свитолиной в матче четвёртого круга US Open.

«Следующее противостояние со Свитолиной будет очень трудным. Постараюсь сыграть лучше, чем она. Надо проанализировать наш матч на Australian Open и посмотреть, в каких компонентах я превзошла Элину.

Два года назад мы уже играли в Нью-Йорке. Там я провела один из лучших поединков в карьере. Надеюсь, предстоящая встреча будет не хуже", — приводит слова Кис пресс-служба US Open.

Первая ракетка мира японка Наоми Осака является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она взяла верх над хозяйкой кортов Сереной Уильямс со счётом 6:2, 6:4.