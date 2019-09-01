Возняцки сравнила Андрееску с трёхкратной чемпионкой US Open Клейстерс
Датчанка Каролина Возняцки подвела итоги матча третьего круга US Open с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, в котором она проиграла со счётом 4:6, 4:6.
«До конца сезона осталось несколько турниров. Постараюсь на них выступить как можно лучше. На этой неделе чувствовала себя хорошо. Когда готовилась к этому турниру, тоже была в порядке. Хочу продолжать в том же духе.
Этот год оказался не самым успешным. Но что поделаешь, если твой организм отказывается сотрудничать. Остаётся сохранять позитивный настрой. С ним я и отправлюсь в Азию.
Андрееску? Она напоминает мне Ким Клейстерс. Бьянка хорошо двигается, может остро атаковать. Её коронный удар форхенд – как у Ким", – приводит слова Возняцки пресс-служба US Open.
Андрееску обыграла Возняцки и вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США
- 1 сентября 2019
-
00:54
-
00:06
- 31 августа 2019
-
23:54
-
23:29
-
22:52
-
22:26
-
21:42
-
21:22
-
20:49
-
19:57
-
19:12
-
18:40
-
17:42
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:45
-
15:07
-
14:00
-
13:51
-
12:49
-
11:46
-
10:16
-
09:12
-
07:53
-
07:29
-
06:53
-
06:21
-
05:09
-
04:51
-
03:35
-
01:31
-
00:49
- 30 августа 2019
-
23:56
-
23:50
Партнерский контент