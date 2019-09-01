Возняцки сравнила Андрееску с трёхкратной чемпионкой US Open Клейстерс

Датчанка Каролина Возняцки подвела итоги матча третьего круга US Open с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, в котором она проиграла со счётом 4:6, 4:6.

«До конца сезона осталось несколько турниров. Постараюсь на них выступить как можно лучше. На этой неделе чувствовала себя хорошо. Когда готовилась к этому турниру, тоже была в порядке. Хочу продолжать в том же духе.

Этот год оказался не самым успешным. Но что поделаешь, если твой организм отказывается сотрудничать. Остаётся сохранять позитивный настрой. С ним я и отправлюсь в Азию.

Андрееску? Она напоминает мне Ким Клейстерс. Бьянка хорошо двигается, может остро атаковать. Её коронный удар форхенд – как у Ким", – приводит слова Возняцки пресс-служба US Open.