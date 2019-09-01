Осака обыграла Гауфф и вышла в четвертый раунд

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу в третьем раунде US Open. Она в двух сетах нанесла поражение американке Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0. Встреча проходила на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



Осака выполнила 5 эйсов, единожды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, выиграла 12 геймов, из которых 8 подряд. В активе Гауфф 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5, 3 выигранных гейма, 2 из которых подряд.



Следующей соперницей японки на турнире станет швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая в третьем круге Анетт Контавейт.



Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

Андрееску обыграла Возняцки и вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США