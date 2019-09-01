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Осака обыграла Гауфф и вышла в четвертый раунд

Осака обыграла Гауфф и вышла в четвертый раунд
Теннис / US Open 2019 0

Японская теннисистка Наоми Осака одержала победу в третьем раунде US Open. Она в двух сетах нанесла поражение американке Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0. Встреча проходила на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Осака выполнила 5 эйсов, единожды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7, выиграла 12 геймов, из которых 8 подряд. В активе Гауфф 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5, 3 выигранных гейма, 2 из которых подряд.

Следующей соперницей японки на турнире станет швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая в третьем круге Анетт Контавейт.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2019, воскресенье. 02:15 МСК
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
3 		0  
         
Кори Гауфф
140
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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