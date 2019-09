Осака и Гауфф расплакались во время двойного интервью

Действующая чемпионка US Open Наоми Осака обыгравшая в третьем круге турнира 15-летнюю Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0, после матча предложила расстроенной американке дать совместное интервью на корте. Обе не смогли сдержать нахлынувшие эмоции и расплакались, сообщает пресс-служба US Open.



Гауфф – самая молодая участница третьего круга US Open после Анны Курниковой в 1996, на «Уимблдоне» дошедшей до 1/8 финала. Сначала теннисистка отказалась от общения, но потом, взяв себя в руки, поблагодарила поклонников за поддержку с трибун, свою соперницу, в честном противостоянии заслужившую победу.



21-летняя Осака после этого обратилась к членам команды Гауфф, которых знает по тренировочной базе во Флориде, когда Гауфф была ещё совсем ребёнком: «Вы вырастили невероятную, сильную теннисистку».

Посмотреть видео можно на странице US Open в «Твиттере».