Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака и Гауфф расплакались во время двойного интервью

Осака и Гауфф расплакались во время двойного интервью
Теннис / US Open 2019 0

Действующая чемпионка US Open Наоми Осака обыгравшая в третьем круге турнира 15-летнюю Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0, после матча предложила расстроенной американке дать совместное интервью на корте. Обе не смогли сдержать нахлынувшие эмоции и расплакались, сообщает пресс-служба US Open.

Гауфф – самая молодая участница третьего круга US Open после Анны Курниковой в 1996, на «Уимблдоне» дошедшей до 1/8 финала. Сначала теннисистка отказалась от общения, но потом, взяв себя в руки, поблагодарила поклонников за поддержку с трибун, свою соперницу, в честном противостоянии заслужившую победу.

21-летняя Осака после этого обратилась к членам команды Гауфф, которых знает по тренировочной базе во Флориде, когда Гауфф была ещё совсем ребёнком: «Вы вырастили невероятную, сильную теннисистку».

Посмотреть видео можно на странице US Open в «Твиттере».

Осака обыграла Гауфф и вышла в четвертый раунд
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент