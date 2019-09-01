Рублёв прошёл в четвёртый раунд US Open обыграв Кирьоса
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу в матче третьего круга US Open. В трёх сетах он переиграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
Рублёв выполнил 12 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. В активе Кирьоса 31 подача навылет, 4 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.
Следующим соперником российского теннисиста будет итальянец Маттео Берреттини, выигравший у Алексея Попырина из Австралии.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
- 1 сентября 2019
-
06:17
-
06:02
-
05:47
-
00:54
-
00:06
- 31 августа 2019
-
23:54
-
23:29
-
22:52
-
22:26
-
21:42
-
21:22
-
20:49
-
19:57
-
19:12
-
18:40
-
17:42
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:45
-
15:07
-
14:00
-
13:51
-
12:49
-
11:46
-
10:16
-
09:12
-
07:53
-
07:29
-
06:53
-
06:21
-
05:09
-
04:51
-
03:35
-
01:31
Партнерский контент