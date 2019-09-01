Рублёв прошёл в четвёртый раунд US Open обыграв Кирьоса

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу в матче третьего круга US Open. В трёх сетах он переиграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



Рублёв выполнил 12 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. В активе Кирьоса 31 подача навылет, 4 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.



Следующим соперником российского теннисиста будет итальянец Маттео Берреттини, выигравший у Алексея Попырина из Австралии.



Первая ракетка мира серб Новак Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.