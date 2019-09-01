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Рублёв прошёл в четвёртый раунд US Open обыграв Кирьоса

Рублёв прошёл в четвёртый раунд US Open обыграв Кирьоса
Теннис / US Open 2019 0

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу в матче третьего круга US Open. В трёх сетах он переиграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Рублёв выполнил 12 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. В активе Кирьоса 31 подача навылет, 4 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

Следующим соперником российского теннисиста будет итальянец Маттео Берреттини, выигравший у Алексея Попырина из Австралии.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович является действующим победителем US Open. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2019, воскресенье. 03:50 МСК
Андрей Рублёв
43
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
           
7 7 		7 6    
6 5 		6 3    
             
Ник Кирьос
30
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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