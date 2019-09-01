Шаповалов проиграл Монфису в третьем круге US Open

Представитель Канады Денис Шаповалов проиграл в матче за выход в четвёртый круг US Open — он уступил французу Гаэлю Монфису со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



Шаповалов выполнил 7 эйсов, 14 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. В активе Монфиса 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 21.



Следующим соперником Монфиса будет испанец Пабло Андухар, выигравший у Александра Бублика из Казахстана.



Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Рублёв прошёл в четвёртый раунд US Open, обыграв Кирьоса