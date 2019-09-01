Шаповалов проиграл Монфису в третьем круге US Open
Представитель Канады Денис Шаповалов проиграл в матче за выход в четвёртый круг US Open — он уступил французу Гаэлю Монфису со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
Шаповалов выполнил 7 эйсов, 14 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. В активе Монфиса 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 21.
Следующим соперником Монфиса будет испанец Пабло Андухар, выигравший у Александра Бублика из Казахстана.
Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2019, воскресенье. 02:20 МСК
13
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 2
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|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|6
|6
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|6 4
|4
|7
|3
33
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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