Надаль: до конца года сыграю всего в паре турниров

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал состояние своего здоровья, а также готовность продолжать карьеру после US Open.



«Если говорить правду, в первые три-четыре месяца сезона мне было очень тяжело, проявилось слишком много проблем со здоровьем. Но после Барселоны всё на самом деле значительно улучшилось. Мне удалось подлечить тело, двигаться и играть стало намного легче и свободнее. Тогда я снова смог бороться на высочайшем уровне. А самое главное – я вновь наслаждаюсь спортом. Могу сказать, что на данном этапе карьеры для меня это самое важное.



До конца года я сыграю в паре турниров. US Open – один из них. Я очень хотел быть максимально готовым к нему.



Буду выкладываться максимально в каждом матче, буду готовиться изо всех сил, чтобы проходить всё выше к финалу», — приводит слова Надаля пресс-служба US Open.

