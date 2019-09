Зверев: проще не станет, нужно улучшать свою игру

Шестая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал выход в четвёртый круг US Open, где встретится с аргентинцем Диего Шварцманом. Это первый выход в четвёртый круг US Open для Зверева.



«Для меня это первый раз, когда я прохожу так далеко. Я не хочу на этом останавливаться, хочу двигаться дальше. Хочу улучшать свою игру, становиться лучше, сильнее как игрок.



Проще не будет, ведь соперники проще не станут, матчи проще не станут. Посмотрим, что получится. Но пока я доволен собой и ситуацией.



Все лучшие игроки проходят первые матчи, но их цель – показывать лучшую игру только на второй неделе. Мне же ещё нужно прибавлять во всём. В деталях это обсуждать слишком долго. В целом – подача, приём. Всё можно улучшить», — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.

