Гауфф – об интервью с Осакой: она плакала, хотя выиграла. Я плакала. Все плакали

Американская теннисистка Кори Гауфф после поражения в третьем круге US Open от действующей Наоми Осаки со счётом 3:6, 0:6 рассказала, почему осталась вместе с соперницей после матча на корте, где они дали совместное интервью.

«Она играла потрясающе. Мне было трудно взять контроль над розыгрышами. Думаю, этот матч меня многому научит. Она первая ракетка мира, и теперь я знаю, что мне нужно, чтобы выйти на этот уровень.

После матча она доказала, что является истинной спортсменкой. Для меня это проявление заключается в том, что человек, который на корте относится к тебе как к худшему врагу, за его пределами ведёт себя словно лучший друг. По-моему, сегодня она так и поступила.



Да, я точно хотела уйти с корта, потому что я не из тех, кто хочет плакать у всех на глазах и не желала отнимать у неё момент триумфа.

Но она сказала, что это лучше, чем плакать в душе. Убедила меня остаться. Я согласилась, потому что не знала, что делать. Но я рада, что она меня убедила, потому что я не привыкла плакать на глазах у людей.

Не могу сравнивать слезы Наоми после прошлогоднего финала со своими, потому что это она выиграла «Большой шлем». А сегодня мы играли в третьем круге. Мне до неё ещё далеко.



И она сегодня продемонстрировала спортивный дух. Я не ожидала ничего подобного. Я рада, что мне довелось испытать такой момент. Рада, что болельщики помогли мне и ей. Она плакала, хотя выиграла. Я плакала. Все плакали. Думаю, что это был хороший момент для нас обеих», — приводит слова Осаки сайт US Open.

Посмотреть видео можно на странице US Open в «Твиттере».



Следующей соперницей японки станет швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая в третьем круге эстонскую теннисистку Анетт Контавейт.