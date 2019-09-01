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Рублёв рассказал, за счёт чего смог переиграть Кирьоса на US Open

Рублёв рассказал, за счёт чего смог переиграть Кирьоса на US Open
Теннис / US Open 2019 0

Россиянин Андрей Рублёв после победы в матче третьего круга US Open над австралийцем Ником Кирьосом со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3 рассказал о плане на игру.

«Его подача — лучшая в туре. Я просто пытался сосредоточиться на том, чтобы удерживать свою подачу, и ждал возможности выиграть на тай-брейке. Сегодня был мой день, я счастлив», — приводит слова Рублёва Reuters.

Австралиец отметил, что не показывал свою лучшую игру.

«У меня были шансы. Я просто не использовал их. Это даже и близко не лучший мой теннис. Но что есть, то есть», — сказал Кирьос.

Следующим соперником российского теннисиста будет итальянец Маттео Берреттини, выигравший у Алексея Попырина из Австралии.

Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

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