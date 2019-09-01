Соболенко: Турсунов — больше, чем лучший друг, но порой даже парам нужен перерыв

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала расставание с российским тренером Дмитрием Турсуновым.
«Я все ещё думаю, что он хороший парень и тренер. Мы долго обсуждали ситуацию и приняли решение, что ему нужно заняться некоторыми вещами, а мне нужно кое-что переосмыслить.
Я до сих пор доверяю ему как никому другому. Дмитрий мне близок, поэтому было очень трудно принять это решение. Иногда нужно что-то пережить, чтобы что-то понять и начать с начала, проявлять друг к другу больше уважения.
Не хочу говорить, что я проигрывала из-за него, потому что он очень умный и профессиональный. Но иногда даже парам нужен перерыв, чтобы понять, насколько они нужны друг другу.
Мне действительно не хочется прощаться с Дмитрием, потому что он даже больше, чем мой лучший друг. Он знает обо мне всё, и я доверяю ему как никто другой. Не хочу расставаться с этим человеком, хочу оставить его в моей жизни, но думаю, что это решение поможет нам добиться большего успеха.
Это не сломает мою игру. Я до сих пор помню, как играть в теннис, и думаю, что сейчас я в хорошей форме. Это не повредит моей игре, но поможет мне стать сильнее и профессиональнее», — приводит слова Соболенко сайт WTA.
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