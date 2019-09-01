Кирьос: не чувствовал себя комфортно в матче с Рублёвым, это его заслуга

Австралиец Ник Кирьос, который в матче третьего круга US Open уступил Андрею Рублёву со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 3:6, после игры похвалил россиянина и пожелал ему удачи на турнире.
«Он отлично провёл эту встречу. Был сверхагрессивен. В ходе матча я не чувствовал себя комфортно. Это его заслуга. Он играл в свой теннис. Да, было тяжело. У меня были шансы, но я не использовал их. Рублёв отлично выступил на турнире в Цинциннати. Желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он далеко пройдет по турнирной сетке», — приводит слова Циципаса сайт US Open.
Следующим соперником российского теннисиста будет итальянец Маттео Берреттини, выигравший у Алексея Попырина из Австралии.
Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мейджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
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