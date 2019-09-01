Триумф Рублёва, победы Надаля и Монфиса – в обзоре матчей US Open

Россиянин Андрей Рублёв в матче третьего круга US Open в трёх партиях переиграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». Следующим соперником россиянина станет итальянец Маттео Берреттини, выигравший у Алексея Попырина из Австралии.
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не испытал проблем во встрече с представителем Южной Кореи Чхун Хёном — 6:3, 6:4, 6:2. В следующем раунде 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» встретится с хорватом Марином Чиличем, который был сильнее американца Джона Иснера — 7:5, 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.
Француз Гаэль Монфис в упорном пятисетовом поединке сломил сопротивление канадца Дениса Шаповалова — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». За выход в четвертьфинал он поспорит с испанцем Пабло Андухаром, который обыграл Александра Бублика из Казахстана.
Представитель Германии Александр Зверев пробился в четвёртый круг US Open, обыграв словенца Аляжа Бедене — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:3), где встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, который одолел представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:1, 6:3.
Видео доступно на «Чемпионате».
- 1 сентября 2019
-
11:47
-
11:16
-
10:22
-
09:51
-
09:27
-
08:15
-
07:48
-
07:31
-
06:17
-
06:02
-
05:47
-
00:54
-
00:06
- 31 августа 2019
-
23:54
-
23:29
-
22:52
-
22:26
-
21:42
-
21:22
-
20:49
-
19:57
-
19:12
-
18:40
-
17:42
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:45
-
15:07
-
14:00
-
13:51
-
12:49
-
11:46
-
10:16
-
09:12