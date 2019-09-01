Триумф Рублёва, победы Надаля и Монфиса – в обзоре матчей US Open

Россиянин Андрей Рублёв в матче третьего круга US Open в трёх партиях переиграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». Следующим соперником россиянина станет итальянец Маттео Берреттини, выигравший у Алексея Попырина из Австралии.

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не испытал проблем во встрече с представителем Южной Кореи Чхун Хёном — 6:3, 6:4, 6:2. В следующем раунде 18-кратный победитель турниров «Большого шлема» встретится с хорватом Марином Чиличем, который был сильнее американца Джона Иснера — 7:5, 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.



Француз Гаэль Монфис в упорном пятисетовом поединке сломил сопротивление канадца Дениса Шаповалова — 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, 6:7, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». За выход в четвертьфинал он поспорит с испанцем Пабло Андухаром, который обыграл Александра Бублика из Казахстана.

Представитель Германии Александр Зверев пробился в четвёртый круг US Open, обыграв словенца Аляжа Бедене — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:3), где встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, который одолел представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 6:1, 6:3.

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