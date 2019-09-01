Федерер поделился секретом своего резаного бэкхенда

Швейцарский теннисист Роджер Федерер решил рассказать, за счёт чего его резанный бэкхенд столь хорош.

«Это единственный удар, который я мог сделать, когда был молод, из-за недостатка силы в плече. Затем, когда стал сильнее, игра слева начинала постепенно эволюционировать. Но её базовой частью всё равно оставался слайс.

Смог ещё улучшить его, когда начал работать с Тони Роше, у которого, по моему мнению, был один из самых замечательных резаных ударов. Он объяснил мне, как важно именно бить по мячу. А также иметь не только защитный, атакующий, но и смешанный вариант удара.

Когда становишься старше, начинаешь изучать нюансы и слишком много думать о них. А когда ты молод, то просто хочешь выйти на корт и победить всех. Взять и сделать. Именно по этой причине я стараюсь оставаться молодым в своем мышлении.

Главное, не повторять ошибок молодости, таких, как недооценка соперника или погодных условий. Нужно быть хорошо готовым и в жару, и в ветер, чтобы не расстраиваться потом. Очевидно, опыт в данном случае всегда будет на вашей стороне», — приводит слова Федерера Tennis World USA.