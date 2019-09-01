Федерер поделился секретом своего резаного бэкхенда

Швейцарский теннисист Роджер Федерер решил рассказать, за счёт чего его резанный бэкхенд столь хорош.
«Это единственный удар, который я мог сделать, когда был молод, из-за недостатка силы в плече. Затем, когда стал сильнее, игра слева начинала постепенно эволюционировать. Но её базовой частью всё равно оставался слайс.
Смог ещё улучшить его, когда начал работать с Тони Роше, у которого, по моему мнению, был один из самых замечательных резаных ударов. Он объяснил мне, как важно именно бить по мячу. А также иметь не только защитный, атакующий, но и смешанный вариант удара.
Когда становишься старше, начинаешь изучать нюансы и слишком много думать о них. А когда ты молод, то просто хочешь выйти на корт и победить всех. Взять и сделать. Именно по этой причине я стараюсь оставаться молодым в своем мышлении.
Главное, не повторять ошибок молодости, таких, как недооценка соперника или погодных условий. Нужно быть хорошо готовым и в жару, и в ветер, чтобы не расстраиваться потом. Очевидно, опыт в данном случае всегда будет на вашей стороне», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
- 1 сентября 2019
-
15:23
-
14:06
-
12:28
-
11:47
-
11:16
-
10:22
-
09:51
-
09:27
-
08:15
-
07:48
-
07:31
-
06:17
-
06:02
-
05:47
-
00:54
-
00:06
- 31 августа 2019
-
23:54
-
23:29
-
22:52
-
22:26
-
21:42
-
21:22
-
20:49
-
19:57
-
19:12
-
18:40
-
17:42
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:45
-
15:07
-
14:00
-
13:51
-
12:49