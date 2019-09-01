Тарпищев оценил шансы Рублёва и Медведева выйти в 1/4 финала US Open

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Даниил Медведев смогут выйти в четвертьфинал US Open, такое мнение выразил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«У Рублёва нормальная сетка, он должен проходить дальше. Как и Медведев, он должен победить в четвёртом круге. Но у Дани накапливается усталость, на первый план выходит вопрос восстановления. В целом же результат следующего матча зависит от самого Медведева и его состояния», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Рублёв в матче третьего круга US Open обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. И за выход в четвертьфинал сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Медведев оспорит право играть в 1/4 финала с немцем Домиником Кёпфером. Накануне россиянин в третьем круге обыграл Фелисьяно Лопеса — 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

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