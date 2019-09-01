Рублёв — о победе над Кирьосом: не ожидал, что всё будет в трёх партиях

Андрей Рублёв подвёл итоги матча третьего круга US Open с австралийцем Ником Кирьосом. Россиянин выиграл со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.
«Не ожидал, что всё будет в трёх партиях. На тай-брейках нервничал, переживал. Когда ведёшь – давление, что надо выиграть, когда проигрываешь – наоборот, расстройство, что, скорее всего, сет упущен. Чувства разные, но везде переживаешь. Оба тай-брейка очень тяжёлые.
На тренировках работали над моей игрой, что мне надо делать. Играть агрессивно с задней линии, не давать ему шансов на задней линии, и дальше как сложится, потому что на его подаче один-два шанса – и всё. То, как он подаёт, это можно наблюдать с любыми игроками. Когда он играет в свой теннис, здесь всегда 7:6, 7:6, либо он выигрывает намного легче», — сказал Рублёв Eurosport.ru.
В 2017 году Рублёв уже играл в четвертьфинале US Open. Андрей рассказал, как сложно было вернуться на прежний уровень и вновь дойти до второй недели турнира «Большого шлема».
«Много факторов, много стрессов на корте и вне корта – тяжёлые последние два года. Слава богу, сейчас всё налаживается и совсем другая игра. Будем стараться, и как получится, так и получится», — сказал Рублёв.
За выход в четвертьфинал US Open Рублёв сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Видео доступно на «Чемпионате».
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