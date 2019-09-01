Рублёв — о восстановлении от травмы: всё, чего я хотел, — соревноваться

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как сумел вернуться на корт после травмы.

«В прошлом году у меня был стрессовый перелом в нижней части спины. Это оставляло меня вне соревнований в течение трёх месяцев. Это было невероятно тяжёлое время для меня, которое привело к некоторой депрессии.

Из-за травмы спины мне не разрешали ничего делать в течение первых двух месяцев. У меня было больше свободного времени, чем когда-либо, но я не знал, что с ним делать. Я очень скучал по спорту, и всё, чего я хотел, — соревноваться. Больше ничего не делало меня счастливым. Это действительно был один из самых сложных моментов в моей карьере. Я был рождён, чтобы соревноваться, и не мог этого делать, поэтому иногда и был в депрессии. Старался следить за результатами турниров. Но каждый раз расстраивался, что другие делают то, что мне было тогда не доступно. Я сижу дома, а они совершенствуют свою игру.

Мне пришлось дождаться срастания кости, чтобы начать хотя бы небольшую реабилитацию. Даже на занятиях фитнесом абсолютно ничего не мог сделать. Когда начал смотреть матчи, появилось почти то же чувство состязания, которое испытываю от игры, но потом охватила грусть от понимания, что должно пройти ещё какое-то время, прежде чем снова смогу выйти на корт.

Моментами, когда проходил небольшую реабилитацию, я забывал обо всех этих проблемах, но они всегда возвращались. Я смотрел матч и понимал, насколько долог путь к выздоровлению и сколько ещё времени пройдёт, пока я не вернусь на корт. Из-за этого я хотел вернуться больше всего на свете», — цитирует Рублёва проект Behind The Racquet, где рассказаны истории возвращений теннисистов.