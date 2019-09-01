Ван Цян впервые вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Барти

Теннисистка из Китая Ван Цян стала первой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга US Open 18-я сеяная Ван Цян в двух сетах нанесла поражение второй ракетке турнира, Эшли Барти из Австралии, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Ван Цян дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Барти подала 6 эйсов, дважды ошиблась на подаче и упустила 9 возможностей взять подачу соперницы.
Ранее лучшим достижением Ван Цян на US Open был выход в третий круг на турнире 2018 года. Дальше третьего круга она не проходила ни на одном турнире «Большого шлема».
За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Ван Цян сыграет с победительницей встречи между американкой Сереной Уильямс (8) и Петрой Мартич из Хорватии (22).
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