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Федерер вышел в четвертьфинал US Open, отдав лишь 4 гейма Гоффену

Федерер вышел в четвертьфинал US Open, отдав лишь 4 гейма Гоффену
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису. В матче четвёртого раунда соревнований третья ракетка мира Федерер разгромил 15-го сеяного, бельгийца Давида Гоффена, со счётом 6:2, 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Федерер 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 9. Гоффен не подал ни одного эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Роджер Федерер – Давид Гоффен на US Open.

За выход в полуфинал US Open Федерер сыграет с победителем матча между болгарином Григором Димитровым и австралийцем Алексом де Минором. Для Федерера это будет 13-й четвертьфинал Открытого чемпионата США и 56-й — турнира «Большого шлема».

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2019, воскресенье. 19:15 МСК
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
           
6 		6 6    
2 		2 0    
             
Давид Гоффен
15
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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