Федерер вышел в четвертьфинал US Open, отдав лишь 4 гейма Гоффену

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису. В матче четвёртого раунда соревнований третья ракетка мира Федерер разгромил 15-го сеяного, бельгийца Давида Гоффена, со счётом 6:2, 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Федерер 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 9. Гоффен не подал ни одного эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Роджер Федерер – Давид Гоффен на US Open.

За выход в полуфинал US Open Федерер сыграет с победителем матча между болгарином Григором Димитровым и австралийцем Алексом де Минором. Для Федерера это будет 13-й четвертьфинал Открытого чемпионата США и 56-й — турнира «Большого шлема».