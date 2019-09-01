Димитров впервые вышел в четвертьфинал US Open и сыграет с Федерером

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/8 финала Димитров нанёс поражение представителю Австралии Алексу де Минору со счётом 7:5, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Димитров 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Де Минор подал 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и упустил единственную возможность взять подачу соперника.
Димитров впервые в карьере вышел в четвертьфинал US Open. Ранее болгарский теннисист дважды (2014 и 2016 годы) завершал соревнования на стадии 1/8 финала. Димитров играл в полуфиналах Australian Open (2017) и Уимблдона (2014).
За выход в полуфинал US Open Димитров сыграет с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.
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