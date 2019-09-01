16 эйсов не помогли Плишковой обыграть Конту и выйти в четвертьфинал US Open

Британская теннисистка Йоханна Конта вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга US Open 16-я сеяная Конта нанесла поражение третьей ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Конта 5 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. Плишкова подала 16 эйсов, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Конта впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open, ранее британка дважды (2015 и 2016 годы) завершала соревнования на стадии 1/8 финала. В 2019 году Конта уже успела сыграть в полуфинале «Ролан Гаррос» и четвертьфинале Уимблдона.

За выход в полуфинал US Open Конта сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной (5) и американкой Мэдисон Кис (10).