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16 эйсов не помогли Плишковой обыграть Конту и выйти в четвертьфинал US Open

16 эйсов не помогли Плишковой обыграть Конту и выйти в четвертьфинал US Open
Теннис / US Open 2019 0

Британская теннисистка Йоханна Конта вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга US Open 16-я сеяная Конта нанесла поражение третьей ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Конта 5 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. Плишкова подала 16 эйсов, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.

Конта впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open, ранее британка дважды (2015 и 2016 годы) завершала соревнования на стадии 1/8 финала. В 2019 году Конта уже успела сыграть в полуфинале «Ролан Гаррос» и четвертьфинале Уимблдона.

За выход в полуфинал US Open Конта сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной (5) и американкой Мэдисон Кис (10).

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2019, воскресенье. 19:50 МСК
Йоханна Конта
16
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
Окончен
2 : 1
1 2 3
       
6 1 		6 7
7 7 		3 5
         
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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