Федерер: в 15 лет я был не так силён, как Гауфф

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не уверен, что смог бы столь ярко, как Кори Гауфф, дебютировать на взрослых турнирах в 15 лет.
«Я был ещё ребенком в 15 лет. Делал то, что делают все, — капризничал, иногда кричал. И, к счастью, не давал пресс-конференций. Я был наивным подростком, но всегда был честен и искренен со своими родителями. Думаю, что мои тренеры ценили меня, потому что я быстро прогрессировал. Иногда я был трудным парнем, но не разгильдяем.
Конечно, у Коко есть команда, которая её поддерживает. Но как ей удаётся справляться с давлением на корте! Когда на неё смотрят 10-15-20 тысяч человек! Смог бы я? Кто знает. Я был не так силён, как она. Физически я не был готов встретиться со взрослыми бородатыми мужчинами. У девушек иначе, они быстрее растут. Но я был счастлив достаточно долго оставаться в тени, чтобы иметь возможность расти, прежде всего, как личность», — приводит слова Федерера Ubitennis.
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