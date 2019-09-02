Свитолина вышла в 1/4 финала US Open

Украинка Элина Свитолина на турнире US Open обыграла финалистку 2017 года американку Мэдисон Кис со счётом – 7:5, 6:4. Матч проходил на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». Украинка впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал на этом «Большом шлеме».

Свитолина один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5, выиграла 13 геймов, из которых 3 подряд. Кис подала 7 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и выиграла 9 геймов.

Всего на турнирах Большого Шлема это шестой четвертьфинал для 24-летней украинки. Теперь она доходила до этого рубежа на всех «Шлемах».



За выход в полуфинал Свитолина сыграет с Йоханной Контой, у которой ведет 3:0 в личных встречах.