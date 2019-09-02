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Свитолина вышла в 1/4 финала US Open

Свитолина вышла в 1/4 финала US Open
Теннис / US Open 2019 0

Украинка Элина Свитолина на турнире US Open обыграла финалистку 2017 года американку Мэдисон Кис со счётом – 7:5, 6:4. Матч проходил на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер». Украинка впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал на этом «Большом шлеме».

Свитолина один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5, выиграла 13 геймов, из которых 3 подряд. Кис подала 7 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и выиграла 9 геймов.

Всего на турнирах Большого Шлема это шестой четвертьфинал для 24-летней украинки. Теперь она доходила до этого рубежа на всех «Шлемах».

За выход в полуфинал Свитолина сыграет с Йоханной Контой, у которой ведет 3:0 в личных встречах.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
7 		6  
5 		4  
         
Мэдисон Кис
9
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Серена Уильямс вышла в четвертьфинал US Open, обыграв Мартич
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Новости. Теннис
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