Медведев победил Кёпфера в матче за выход в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В напряжённом матче 4 круга Даниил нанёс поражение представителю Германии Доминику Кёпферу со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Встреча пошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум».



Медведев 15 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. Кёпфер подал 2 эйса, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 14.



Медведев впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Там его соперником станет победитель пары Новак Джокович — Стэн Вавринка.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович.