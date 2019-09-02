Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вавринка победил Джоковича и вышел в 1/4 US Open, где сыграет с Медведевым

Вавринка победил Джоковича и вышел в 1/4 US Open, где сыграет с Медведевым
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, переиграв действующего победителя турнира серба Новака Джоковича, который проиграл две партии 4:6, 5:7 и при счёте 1:2 в третьем сете отказался от продолжения борьбы из-за проблем с левым плечом, сложив чемпионские полномочия.

Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 46 минут. Вавринка подал 9 раз подал навылет, заработал 17 виннеров, совершил 3 двойные и 19 невынужденных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Джоковича 2 эйса, 15 виннеров, 5 двойных и 35 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Соперником Вавринки в 1/4 финала US Open станет российский теннисист Даниил Медведев, впервые вышедший в четвертьфинала турнира «Большого шлема».

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
           
4 		5 1    
6 		7 2    
             
Стэн Вавринка
24
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Медведев победил Кёпфера в матче за выход в четвертьфинал US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент