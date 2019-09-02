Вавринка победил Джоковича и вышел в 1/4 US Open, где сыграет с Медведевым

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, переиграв действующего победителя турнира серба Новака Джоковича, который проиграл две партии 4:6, 5:7 и при счёте 1:2 в третьем сете отказался от продолжения борьбы из-за проблем с левым плечом, сложив чемпионские полномочия.
Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 46 минут. Вавринка подал 9 раз подал навылет, заработал 17 виннеров, совершил 3 двойные и 19 невынужденных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Джоковича 2 эйса, 15 виннеров, 5 двойных и 35 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Соперником Вавринки в 1/4 финала US Open станет российский теннисист Даниил Медведев, впервые вышедший в четвертьфинала турнира «Большого шлема».
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