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Видео: Вавринка расписался на лбу болельщика после победы над Джоковичем

Видео: Вавринка расписался на лбу болельщика после победы над Джоковичем
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка расписался на лбу своего фаната после матча 4-го круга Открытого чемпионата США против первой ракетки мира Новака Джоковича, который отказался от продолжения борьбы из-за проблем с левым плечом в третьем сете при счёте 4:6, 5:7, 1:2.

На традиционной послематчевой раздаче автографов один из болельщиков попросил Вавринку расписаться у себя на лбу, что 34-летний теннисист незамедлительно сделал, приведя в восторг местную публику.

Соперником Вавринки в 1/4 финала US Open-2019 станет российский теннисист Даниил Медведев, переигравший представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) и впервые вышедший в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Вавринка победил Джоковича и вышел в 1/4 US Open, где сыграет с Медведевым
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