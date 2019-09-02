Медведев — о конфликте с болельщиками на US Open: я был идиотом

Россиянин Даниил Медведев, обыгравший немца Доминика Кёпфера в четвёртом круге US Open со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2), признался, что жалеет о своей несдержанности по отношению к болельщикам. В предыдущем матче (с испанцем Фелисьяно Лопесом) Даниила всю игру освистывали зрители. В одном из моментов он не выдержал и показал трибунам средний палец.
«Если говорить о предыдущем матче, то я был идиотом, если честно. Я сделал некоторые вещи, которыми не горжусь. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что я думаю, что за пределами корта являюсь хорошим человеком.
По ходу матча с Кёпфером я был полностью сконцентрирован. После игры я немного пообщался с болельщиками. Но мы все знаем, какой может быть публика в Нью-Йорке. Пожалуй, это самая наэлектризованная публика в мире. Играя на этих больших аренах, я всё почувствовал. Сегодня я вновь вступал в диалог со зрителями. Надеюсь, им было весело, как и мне. Это придало мне энергии для победы.
По сравнению с предыдущим матчем зрители реагировали меньше. Я был немного удивлён. Вообще, я не противостоял им. Это было нечто самим собой", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
В четвертьфинале Даниил сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.
- 2 сентября 2019
-
09:38
-
09:31
-
09:20
-
08:57
-
08:54
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
08:04
-
07:56
-
07:22
-
04:38
-
04:29
-
04:07
-
00:58
-
00:21
- 1 сентября 2019
-
23:06
-
22:55
-
22:44
-
22:28
-
22:14
-
20:42
-
19:45
-
19:17
-
17:38
-
15:23
-
14:06
-
12:28
-
11:47
-
11:16
-
10:22
-
09:51
-
09:27
-
08:15
-
07:48