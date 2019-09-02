Медведев — о конфликте с болельщиками на US Open: я был идиотом

Россиянин Даниил Медведев, обыгравший немца Доминика Кёпфера в четвёртом круге US Open со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2), признался, что жалеет о своей несдержанности по отношению к болельщикам. В предыдущем матче (с испанцем Фелисьяно Лопесом) Даниила всю игру освистывали зрители. В одном из моментов он не выдержал и показал трибунам средний палец.

«Если говорить о предыдущем матче, то я был идиотом, если честно. Я сделал некоторые вещи, которыми не горжусь. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что я думаю, что за пределами корта являюсь хорошим человеком.

По ходу матча с Кёпфером я был полностью сконцентрирован. После игры я немного пообщался с болельщиками. Но мы все знаем, какой может быть публика в Нью-Йорке. Пожалуй, это самая наэлектризованная публика в мире. Играя на этих больших аренах, я всё почувствовал. Сегодня я вновь вступал в диалог со зрителями. Надеюсь, им было весело, как и мне. Это придало мне энергии для победы.

По сравнению с предыдущим матчем зрители реагировали меньше. Я был немного удивлён. Вообще, я не противостоял им. Это было нечто самим собой", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Даниил сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

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