Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович пообещал вернуться на корт через четыре недели

Джокович пообещал вернуться на корт через четыре недели
Теннис / US Open 2019 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сообщил, что не планирует досрочно завершать сезон, после того как из-за травмы левого плеча вынужден был сняться с матча четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису. Соперником Джоковича был швейцарец Стэн Вавринка (23), который выиграл первые два сета — 6:4, 7:5 — и повёл в третьем со счётом 2:1, после чего его соперник прекратил борьбу.

После матча Джокович сказал, что намерен вернуться на корт на Открытом чемпионате Японии по теннису, который начнётся через четыре недели, а затем защитить титул на «Мастерсе» в Шанхае.

«Сезон ещё не окончен. Впереди ещё много турниров. С точки зрения рейтинга ATP мне надо защитить много очков и постараться удержать первое место в мировой классификации.

Рафа, Роджер и другие парни играют хорошо, но я надеюсь, что ещё получу шанс посоревноваться, как только выздоровею. Я с оптимизмом оцениваю свои шансы выступить на турнирах в Азии. Кроме того, далее идут матчи в закрытых помещениях. Исторически я довольно неплохо выступаю в эти месяцы», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

Вавринка победил Джоковича и вышел в 1/4 US Open, где сыграет с Медведевым
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
           
4 		5 1    
6 		7 2    
             
Стэн Вавринка
24
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент