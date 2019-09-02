Медведев — о своём танце: я хотел сделать нечто особенное

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил танцем отпраздновать победу в четвёртом круге US Open над немцем Домиником Кёпфером. Уроженец Москвы выиграл со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Даниил впервые пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

«Как вы можете увидеть, я не особо эмоционален после побед. Обычно, если я проигрываю, то просто жму сопернику руку, поздравляю его и иду в раздевалку. Или выигрываю и думаю, что всё закончилось, смотрю на свою команду и их эмоции. Мне больше нравится смотреть на эмоции других, чем показывать свои. Такой я человек.

Что касается танца, то я просто был так счастлив победе, что решил в честь своего первого четвертьфинала на турнире «Большого шлема» сделать нечто особенное. Я уже видел комментарии о том, будто мой танец был направлен против зрителей. Нет, ни в коем случае. Я просто показал, как счастлив выходу в четвертьфинал", — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

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