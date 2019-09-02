С. Уильямс — о рождении ребёнка: это до сих пор странно для меня

37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, обыгравшая в четвёртом круге Открытого чемпионата США хорватку Петру Мартич со счётом 6:3, 6:4, рассказала, как она изменилась с годами.



«Изменилась ли я за прошедшие 20 лет? Да, это была настоящая эволюция. Но такое ощущение, что я ношу ту же одежду, что и 19 лет назад. Может, стоило измениться немного больше.

Я всегда говорила, что однажды проснусь и решу — это конец. Но такой день пока не наступил. Я всё ещё показываю хороший теннис. Я обращаю внимание на Федерера, этот парень невероятен. Его игра просто потрясает. С такими способностями у него нет причин не играть. Я чувствую то же самое по поводу своей игры.

Я просто Серена. Я не пытаюсь быть никем другим. Я не стараюсь быть знаменитой. Думаю, люди были бы поражены, если бы встретили и пообщались со мной. Они и представить не могут, насколько я обычный человек", — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.



Серена также рассказала, когда её дочь сможет присутствовать на трибунах.

«Сейчас она очень громко кричит, и я не уверена, что ей стоит быть на играх. Надеюсь, в следующем году, когда она уже сможет сидеть, я начну брать её на турниры поменьше. К тому же она ещё спит несколько раз в день, так что мне было бы нелегко. То, что я стала мамой — это потрясающий опыт. Это странно. Это до сих пор странно для меня», — сказала Уильямс.