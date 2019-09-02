Вавринка — о победе над Джоковичем: понадобилось два года, чтобы вернуть форму

Швейцарец Стэн Вавринка, посеянный под 23-м номером на Открытом чемпионате США по теннису, прокомментировал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в матче четвёртого круга. Вавринка выиграл первые два сета — 6:4, 7:5, — а в третьей партии Джокович снялся из-за травмы при счёте 1:2 в пользу соперника.

Вавринка пропустил концовку сезона-2017 и три месяца в 2018-м после двух операций на левом колене в августе 2017-го.

«Период после операций был очень тяжёлым. Понадобилось два года, чтобы вернуться на прежний уровень. Когда я выступал здесь год назад, я не был по-настоящему готов», — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.

Вавринка, чемпион US Open 2016 года, в четвертьфинале текущего турнира сразится с россиянином Даниилом Медведевым (5). Матч начнётся 3 сентября в 18:00 мск.

