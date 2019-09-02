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Вавринка — о победе над Джоковичем: понадобилось два года, чтобы вернуть форму

Вавринка — о победе над Джоковичем: понадобилось два года, чтобы вернуть форму
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарец Стэн Вавринка, посеянный под 23-м номером на Открытом чемпионате США по теннису, прокомментировал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в матче четвёртого круга. Вавринка выиграл первые два сета — 6:4, 7:5, — а в третьей партии Джокович снялся из-за травмы при счёте 1:2 в пользу соперника.

Вавринка пропустил концовку сезона-2017 и три месяца в 2018-м после двух операций на левом колене в августе 2017-го.

«Период после операций был очень тяжёлым. Понадобилось два года, чтобы вернуться на прежний уровень. Когда я выступал здесь год назад, я не был по-настоящему готов», — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.

Вавринка, чемпион US Open 2016 года, в четвертьфинале текущего турнира сразится с россиянином Даниилом Медведевым (5). Матч начнётся 3 сентября в 18:00 мск.

Видео: Вавринка расписался на лбу болельщика после победы над Джоковичем
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
           
4 		5 1    
6 		7 2    
             
Стэн Вавринка
24
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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