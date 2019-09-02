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Медведев поделился ожиданиями от матча с Вавринкой в четвертьфинале US Open

Медведев поделился ожиданиями от матча с Вавринкой в четвертьфинале US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ожиданиях от матча с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Соперники встречались на Уимблдоне-2017. Победу в том матче одержал россиянин со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

«Я играл с ним на Уимблдоне. Кажется, это была наша единственная встреча. Сейчас всё иначе. Тогда мы играли на траве, я был очень молод, не так опытен. В той игре я был в ударе. Думаю, сейчас на турнирах „Большого шлем“ Стэн играет лучше, чем на других соревнованиях», — приводит слова Медведева официальный сайт US Open.

В четвёртом круге US Open Даниил оказался сильнее немца Доминика Кёпфера. Соперник Вавринки серб Новак Джокович отказался от продолжения борьбы в третьем сете.

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