Кёпфер рассказал, как Медведев поддержал его после игры

Немецкий теннисист Доминик Кёпфер прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в четвёртом круге US Open со счётом 6:3, 3:6, 2:6, 6:7 (2:7).
«Мне всегда нужно верить в победу. Я знал, что Медведев — пятая ракетка мира или четвёртая… Он великолепный теннисист, у него была пара прекрасных недель. Я отлично себя чувствовал на корте. В начале игры я не нервничал, всё было хорошо.
Даниил может играть так, будто брейк не имеет никакого значения. По этой причине он две недели назад победил Джоковича. Он один из лучших игроков в туре сейчас. Не скажу, что потерял перевес из-за мыслей об этом. Может, я стал излишне много обороняться и позволил ему заставлять меня много бегать.
Что Даниил сказал мне после игры? По его мнению, я играл очень хорошо. Он сказал, что если я продолжу трудиться, то стану прекрасным теннисистом. Приятно услышать такое от игрока, который находится столь высоко в рейтинге. Это меня радует", — цитирует Кёпфера официальный сайт турнира.
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