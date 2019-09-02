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Джокович: плечо болит уже несколько недель

Джокович: плечо болит уже несколько недель
Теннис / US Open 2019 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о болевых ощущениях в плече, которые преследуют его на протяжении нескольких недель. Джокович из-за травмы плеча вынужден был сняться с матча четвёртого круга Открытого чемпионата США, где его соперником был 23-й сеяный швейцарец Стэн Вавринка, который выиграл первые два сета — 6:4, 7:5 — и повёл 2:1 в третьей партии.

«Боль постоянно чувствовалась в течение нескольких недель. Иногда она сильнее, иногда утихает. Необходимы разные препараты, которые немедленно унимают боль. Одни из них работают, другие — нет. В определённый момент появляется чувство, что нанести удар уже не получится», — приводит слова Джоковича Tennis365.

Вавринка после победы над Джоковичем вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (5). Матч состоится 3 сентября.

Джокович пообещал вернуться на корт через четыре недели
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
           
4 		5 1    
6 		7 2    
             
Стэн Вавринка
24
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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