Вторая ракетка мира Барти прокомментировала свой сенсационный вылет с US Open

Вторая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала поражение от китаянки Ван Цян в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 2:6, 4:6.

«Ван Цян играла отлично, очень уверенно. Она посылала мячи глубоко, ставя меня в неудобное положение. Но я всё равно создавала возможности на корте. Я расстроена своей игрой в решающих розыгрышах. Соперница играла гораздо лучше. Кажется, у меня было 9 или 10 брейк-пойнтов, которые я не смогла реализовать. Это расстраивает.

В любом случае выступление на турнирах «Большого шлема» в этом году получилось невероятным для меня. Конечно, сегодня мне нелегко. Но в целом я выполнила цели на этот год. Хотелось бы пройти здесь дальше в одиночном разряде, но теперь я постараюсь сделать это в паре", — цитирует Барти официальный сайт турнира.