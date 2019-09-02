1-й выход Медведева в четвертьфинал ТБШ, травма Джоковича — в обзоре US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», победив немца Доминика Кёпфера в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 35 минут, закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Медведева, посеянного под пятым номером.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович (1) из-за травмы плеча был вынужден сняться с матча со швейцарцем Стэном Вавринкой (23). Вавринка оформил выход в четвертьфинал, выиграв первые два сета — 6:4, 7:5 — и поведя 2:1 в третьей партии.
Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер (3) победил бельгийца Давида Гоффена (15) — 6:2, 6:2, 6:0, а болгарин Григор Димитров сломил сопротивление Алекса де Минора из Австралии — 7:5, 6:3, 6:4.
Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».
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