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Димитров рассказал о настрое на матч с Федерером в четвертьфинале US Open

Димитров рассказал о настрое на матч с Федерером в четвертьфинале US Open
Теннис / US Open 2019 0

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал об ожиданиях от матча со швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале US Open.

«Учитывая наши предыдущие встречи, фаворитом я не буду. Но я ценю своё нынешнее положение. Ценю то, через что мне пришлось пройти. После такого начала сезона и такого выступления летом я не ожидал, что смогу пройти так далеко. Но я здесь. Сейчас я хочу насладиться моментом, а затем буду двигаться дальше.

Мы играли с Роджером раньше, в последние недели немного тренировались вместе. Провели пару выставочных поединков. Конечно, мы отлично знаем друг друга.

Это прекрасный момент для меня, для нас обоих. Мы играем на US Open. Надеюсь, у нас получится отличная битва, и мы сможем показать великолепный теннис", — приводит слова Димитрова официальный сайт турнира.

Димитров впервые вышел в четвертьфинал US Open и сыграет с Федерером
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