Осака останется первой ракеткой мира, если защитит титул на US Open
Японская теннисистка Наоми Осака, являющаяся действующей победительницей Открытого чемпионата США, останется на первом месте в мировой классификации, если защитит титул. Если же Осака проиграет на любой стадии, включая финал, на первое место вернётся Эшли Барти (2) из Австралии, потерпевшая поражение в четвёртом круге турнира от китаянки Ван Цян (18).
Барти уже возглавляла рейтинг WTA на протяжении семи недель: с 24 июня по 11 августа 2019 года.
В третьем круге US Open Осака победила 15-летнюю американку Кори Гауфф: 6:3, 6:0. В четвёртом круге японку ожидает встреча со швейцаркой Белиндой Бенчич (13). Если Осака обыграет Бенчич, то в четвертьфинале сразится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия, 23) — Юлия Гёргес (Германия, 26).
Вторая ракетка мира Барти прокомментировала свой сенсационный вылет с US Open
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