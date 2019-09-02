Победы Серены и Свитолиной, поражение Барти — в обзоре матчей US Open
Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, получившая восьмой номер посева на Открытом чемпионате США, вышла в четвертьфинал турнира, обыграв хорватку Петру Мартич (22): 6:3, 6:4.
Австралийка Эшли Барти, посеянная под вторым номером, уступила китаянке Ван Цян (18), одержавшей победу со счётом 6:2, 6:4.
Украинка Элина Свитолина (5) победила американку Мэдисон Кис (10) — 7:5, 6:4, а британка Йоханна Конта (16) оказалась сильнее бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой из Чехии, имевшей третий номер посева: 6:7 (1:7), 6:3, 7:5.
Видеообзор матчей четвёртого круга US Open можно посмотреть на «Чемпионате».
Уже известны две четвертьфинальные пары: Свитолина сыграет с Контой, а Серена Уильямс — с Ван Цян. Матчи пройдут 3 сентября.
Осака останется первой ракеткой мира, если защитит титул на US Open
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