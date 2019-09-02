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Беккер объяснил, за счёт чего доминируют Федерер, Надаль и Джокович

Беккер объяснил, за счёт чего доминируют Федерер, Надаль и Джокович
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился мнением о том, почему в современном теннисе нет равных Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу. Беккер, побеждавший на Открытом чемпионате Австралии (дважды), Уимблдоне (трижды) и US Open, отметил, что игрокам нового поколения не хватает техники и психологической устойчивости.

«Многие молодые игроки понятия не имеют, как проводить розыгрыш очка. Они сильно бьют по мячу, но только гораздо позже понимают, что для побед удача не так нужна. Иначе можно было бы сказать, что Федерер, Надаль и Джокович побеждают благодаря удаче.

Вместо удачи нужны конструктивный подход, система, позволяющая выигрывать очки, должная подготовка. У молодых игроков с этим проблемы. Они рано начинают карьеру, но не побеждают.

Мы живём в уникальное время, когда выступают Роджер, Рафа, Новак, но где остальные? Они не так хороши. Я не вижу у них правильной ментальности», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

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