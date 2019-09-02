Федерер — об интервью Осаки и Гауфф: в тот день победил теннис

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отметил поведение Наоми Осаки (1) и Кори Гауфф после матча третьего круга Открытого чемпионата США, в котором японка победила 15-летнюю американку со счётом 6:3, 6:0. Гауфф расплакалась прямо на корте, а Осака утешала её, предложив провести совместное интервью, и также не смогла сдержать эмоций.
«В тот день победил теннис, не только Осака. Прекрасный момент, в котором проявились личности соперниц. В такие моменты всё резко сваливается на тебя, ты истощён, после чего всё заканчивается и вместе с печалью по поводу результата приходит облегчение.
То интервью стало прекрасным завершением матча. Это лучше, чем просто победить 6:0 во втором сете и уйти под овации. Интервью стало отличным доказательством того, что игроки в туре поддерживают друг друга», — приводит слова Федерера официальный сайт WTA.
В четвёртом круге US Open Осака сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (13). Матч состоится 2 сентября.
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