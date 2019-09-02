Медведев: говорю американцам: вы против меня болеете — я буду выигрывать
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под пятым номером на Открытом чемпионате США, прокомментировал победу в матче четвёртого круга с немцем Домиником Кёпфером. Россиянин выиграл матч со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6.
«Публика была чуть-чуть лояльнее. В принципе, очень агрессивно весь стадион болел за немца.
Я говорю американцам прямо: вы против меня болеете — я буду выигрывать. Они болеть против меня продолжали. Вот как это объяснить, ты мне можешь сказать?!» — сказал Медведев в эфире Eurosport.
Видео доступно на «Чемпионате».
В четвертьфинале US Open Медведев встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой (23). Победитель этой пары выйдет на сильнейшего в противостоянии Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Григор Димитров (Болгария).
Медведев поделился ожиданиями от матча с Вавринкой в четвертьфинале US Open
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