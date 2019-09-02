Навратилова: Федерер проигрывал первые сеты из-за эмоций

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова, на счету которой 18 титулов в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», объяснила, почему швейцарец Роджер Федерер дважды проигрывал в первом сете на нынешнем Открытом чемпионате США.
В первых двух кругах Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, переиграл индийца Сумита Нагала и боснийца Дамира Джумхура, которые выигрывали первый сет, но затем отдавали сопернику три партии. В третьем и четвёртом кругах Федерер уже не отдавал соперникам сетов, обыграв Даниэля Эванса (Великобритания) и Давида Гоффена (Бельгия, 15).
«Он не был готов на сто процентов в начале матчей. Но затем, когда было нужно, он всё сумел собрать воедино. Дело скорее в эмоциях, нежели в чём-то ещё. Физически он выглядит великолепно», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.
В четвертьфинале US Open Федерер встретится с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится 3 сентября.
- 2 сентября 2019
-
15:15
-
15:01
-
14:07
-
13:09
-
12:24
-
12:12
-
11:54
-
11:28
-
11:15
-
11:13
-
10:54
-
10:43
-
10:32
-
10:30
-
10:18
-
09:38
-
09:31
-
09:20
-
08:57
-
08:54
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
08:04
-
07:56
-
07:22
-
04:38
-
04:29
-
04:07
-
00:58
-
00:21
- 1 сентября 2019
-
23:06
-
22:55
-
22:44
-
22:28