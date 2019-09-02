Навратилова: Федерер проигрывал первые сеты из-за эмоций

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова, на счету которой 18 титулов в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», объяснила, почему швейцарец Роджер Федерер дважды проигрывал в первом сете на нынешнем Открытом чемпионате США.

В первых двух кругах Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, переиграл индийца Сумита Нагала и боснийца Дамира Джумхура, которые выигрывали первый сет, но затем отдавали сопернику три партии. В третьем и четвёртом кругах Федерер уже не отдавал соперникам сетов, обыграв Даниэля Эванса (Великобритания) и Давида Гоффена (Бельгия, 15).

«Он не был готов на сто процентов в начале матчей. Но затем, когда было нужно, он всё сумел собрать воедино. Дело скорее в эмоциях, нежели в чём-то ещё. Физически он выглядит великолепно», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.

В четвертьфинале US Open Федерер встретится с болгарином Григором Димитровым. Матч состоится 3 сентября.